На Кубани полицейского отправили в колонию на 4 года за взятку в 15 тыс. рублей

В Тимашевске 27 апреля полицейскому дали 4 года заключения в колонии общего режима за взятку в размере 15 тыс. рублей

В январе 2020 года сотрудник отдела ГИБДД ОМВД России по Калининскому району Дмитрий Литовченко занимался делом местного жителя, который ездил на автомобиле, лишенный водительских прав. За увод от административной ответственности полицейский потребовал от мужчины 15 тыс. рублей.

Местный житель согласился, но сообщил об этом в полицию. В конце января мужчина встретился с Литовченко и передал ему деньги. После этого полицейского задержали.