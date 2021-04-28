На Кубани полицейского отправили в колонию на 4 года за взятку в 15 тыс. рублей
В Тимашевске 27 апреля полицейскому дали 4 года заключения в колонии общего режима за взятку в размере 15 тыс. рублей
В январе 2020 года сотрудник отдела ГИБДД ОМВД России по Калининскому району Дмитрий Литовченко занимался делом местного жителя, который ездил на автомобиле, лишенный водительских прав. За увод от административной ответственности полицейский потребовал от мужчины 15 тыс. рублей.
Местный житель согласился, но сообщил об этом в полицию. В конце января мужчина встретился с Литовченко и передал ему деньги. После этого полицейского задержали.
Тимашевский районный суд 27 апреля признал его виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и назначил наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, Литовченко лишили права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.