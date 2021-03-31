Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году

В январе-феврале 2021 года Кубань заняла первое место по числу полученных взяток среди всех регионов России

В Краснодарском крае зарегистрировали 94 факта получения взятки. На втором месте находится Москва (77), затем Санкт-Петербург (46). В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тыс. рублей. Лидерами по наибольшему числу таких взяток стали Башкортостан (79), Москва (47) и Краснодарский край (45).

При этом число преступлений по ст. 291 УК РФ, в которых взятка давалась, составило 17 на Кубани. Это десятое место в рейтинге регионов страны.

Всего в России за этот период зафиксировали 1 тыс. 121 случай получения взятки. Это на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Указывается, что число преступлений коррупционной направленности тоже выросло на 11,8% — с 6,3 тыс. до 7,1 тыс., пишет «Коммерсант-Кубань» со ссылкой на данные портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.