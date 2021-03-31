Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году
В январе-феврале 2021 года Кубань заняла первое место по числу полученных взяток среди всех регионов России
В Краснодарском крае зарегистрировали 94 факта получения взятки. На втором месте находится Москва (77), затем Санкт-Петербург (46). В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тыс. рублей. Лидерами по наибольшему числу таких взяток стали Башкортостан (79), Москва (47) и Краснодарский край (45).
При этом число преступлений по ст. 291 УК РФ, в которых взятка давалась, составило 17 на Кубани. Это десятое место в рейтинге регионов страны.
Всего в России за этот период зафиксировали 1 тыс. 121 случай получения взятки. Это на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Указывается, что число преступлений коррупционной направленности тоже выросло на 11,8% — с 6,3 тыс. до 7,1 тыс., пишет «Коммерсант-Кубань» со ссылкой на данные портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
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Как писали Юга.ру, только за последнюю неделю на Кубани зафиксировали сразу несколько случаев взяточничества в государственных структурах. Так, 25 марта в управлении роспотребнадзора Краснодарского края и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. У начальницы одного из отделов нашли 11 млн рублей. Также стало известно, что в своем кабинете она получила взятку в 150 тыс. рублей. Спустя несколько дней следственный комитет заявил, что выявил факты системного получения взяток в ведомстве. В итоге на еще одного начальника отдела завели уголовное дело.