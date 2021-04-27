В Кабардино-Балкарии назначили нового директора филиала «Ростелеком»

27 апреля директором Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» стал Залим Хутов

Ранее Залим Хутов возглавлял направление работы компании с корпоративным и государственным сегментами в Кабардино-Балкарии. В новом статусе перед ним стоит задача по развитию партнерства с населением, бизнесом и государством и продолжать строительство телеком-инфраструктуры в республике.

«Уверен, что профессионализм и богатый опыт Залима Хутова позволят вывести деятельность «Ростелекома» в Кабардино-Балкарской республике на более высокий уровень. Главная цель, стоящая в регионе перед новым руководителем и его командой, — улучшить клиентский сервис, чтобы как можно больше людей пользовались услугами нашей компании, рекомендовали ее своим близким и оставались довольны качеством обслуживания», — отметил директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Сам Хутов назвал большой честью и ответственностью предложение возглавить филиал в республике. «Предложение возглавить филиал в Кабардино-Балкарии — большая честь и ответственность для меня. Наш регион обладает большим потенциалом для развития цифрового бизнеса. Благодаря сплоченной работе и четким целям мы с коллегами продолжим укреплять позиции компании в республике», — подчеркнул новый директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком».

Кто такой Залим Хутов Залим Хутов родился 18 февраля 1977 года. В 2000 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «менеджмент». В «Ростелекоме» работает больше 16 лет. В 2015 году стал начальником отдела по работе с корпоративным и государственным сегментами. В последствии Хутов возглавил это направление.