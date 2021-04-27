В горах Сочи появятся новые пешие маршруты

Сотрудники курорта отметили, что последнее время растет интерес к альтернативным видам отдыха: путешественники стремятся к уединению с природой и изучению диких мест. Развитие природного туризма в горах — стратегическое направление деятельности курорта «Роза Хутор», которое реализуется совместно с Сочинским национальным парком. В 2020 году отдыхающие могли воспользоваться 80 км пеших троп. Это 11 маршрутов разной сложности: «Тропа здоровья», «Йети-тропа», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Каменный столб», «Юрьев хутор», «Панорама», «Парк водопадов», «Путь к водопадам», «От снежников до водопадов», «Тропа Чемпионов». В этом летнем сезоне, который планируют открыть 1 мая, курорт «Роза Хутор» и Сочинский нацпарк откроют еще два маршрута — «Пастушьими тропами к Греческому мосту» и «Нахазо». Так для хайкинга на курорте станет доступно более 100 км пеших троп и 13 маршрутов в горах.

«Мы создаем разветвленную сеть пеших маршрутов, которые позволят нашим гостям увлекательно и безопасно путешествовать по горам для знакомства с уникальными красотами Западного Кавказа. Очень хочется возродить когда-то популярные в нашей стране туристические походы, но уже в более комфортном режиме. Нам важно развивать культуру летнего отдыха в горах — показать, что проводить время здесь гораздо интереснее, чем на пляже», — сказала руководитель управления активного отдыха и туризма «Роза Хутор» Ольга Падейская.



Прогулочно-познавательный маршрут «Пастушьими тропами к Греческому мосту» начинается из Долины Роза Хутор подъемом на канатных дорогах до Роза Пик. Маршрут проходит по пастушьим тропам южного хребта Аибги, спускается в долину реки Мзымта, к поселку Красная Поляна. Его протяженность — 22 км, это около 10-12 часов в светлое время суток. Маршрут пролегает через влажные субтропические, широколиственные, смешанные и хвойные леса. Выше они сменяются субальпийскими, а затем и альпийскими лугами, простирающимися до вечных снегов. По пути есть несколько водоемов, в том числе — ручей Голубой. На маршруте можно встретить такие кустарники, как рябина, черемуха, черника и рододендрон понтийский.