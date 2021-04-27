На Кубань вернулись солнечные дни
По прогнозам синоптиков 27 апреля в крае будем солнечно и 17 °С
В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» утром столбик термометра показал 10 °С. Днем температура воздуха прогреется до 16 и будет дуть легкий ветер — 1,4 м/с. Вечером температура опустится до 13 °С.
Краснодарский гидрометцентр обещает сегодня по краю до 17 °С. Ночью и утром местами кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах восточной части ливень. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.
На Черноморским побережье днем температура достигнет 12-17 °С. Ветер юго-восточный 6-11 м\с. Ночью столбики термометров опустятся до 5-10 °С.
На майских праздниках в крае ожидается потепление. Начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Попова рассказала порталу Юга.ру, что в первых числах мая воздух днем прогреется до 21-26 °С. В отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди.