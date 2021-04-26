В Адыгее назначили нового главу МЧС
Властям Адыгеи 26 апреля представили руководителя МЧС республики
Пост начальника ГУ МЧС России по Адыгее занял Станислав Илющенко, ранее он был врио главы регионального управления ведомства. 26 апреля Илющенко представили властям республики в качестве нового руководителя главка.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что руководство региона заинтересовано в развитии системы защиты от пожаров, а также гражданской обороны и ликвидации последствий стихии.
«Особое значение имеет развитие систем прогнозирования ЧС, оповещения населения, успешное прохождение паводкового и пожароопасного периодов, а также минимизация последствий возможных стихийных бедствий», — сказал Кумпилов.
Кто такой Станислав Илющенко
Илющенко родился в 1983 году в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике. В 2003 году получил диплом Академии гражданской защиты МЧС РФ, в 2010-м окончил Кисловодский гуманитарно-технический институт, в 2013-м — Академию государственной противопожарной службы МЧС РФ. Работал в системе МЧС в Нальчике, Ростове, Шахтах и Майкопе.
Согласно данным на сайте МЧС Адыгеи, в марте 2019 года Илющенко стал заместителем главы регионального ведомства, а в октябре 2020-го назначен врио руководителя главка.