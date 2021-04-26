В Адыгее назначили нового главу МЧС

Пост начальника ГУ МЧС России по Адыгее занял Станислав Илющенко, ранее он был врио главы регионального управления ведомства. 26 апреля Илющенко представили властям республики в качестве нового руководителя главка.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что руководство региона заинтересовано в развитии системы защиты от пожаров, а также гражданской обороны и ликвидации последствий стихии.

«Особое значение имеет развитие систем прогнозирования ЧС, оповещения населения, успешное прохождение паводкового и пожароопасного периодов, а также минимизация последствий возможных стихийных бедствий», — сказал Кумпилов.