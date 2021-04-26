7-летней девочке из Краснодара собирают почти 200 тыс. рублей на лечение в московской клинике

Краснодарский край, Вся Россия

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Благотворительный фонд «Русфонд» 23 апреля объявил сбор средств на лечение 7-летней Рианны Багдасарян из Краснодара

Рианна родилась 4 февраля 2014 года в тяжелом состоянии. Месяц ее выхаживали в реанимации Перинатального центра Армавира.

«В первые дни жизни у дочки начались судорожные приступы, от боли Рианна постоянно плакала», — вспоминает мать девочки Гаянэ Багдасарян.

Из медучреждения Рианну выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В два года ей диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП). Родители пробовали разные методы реабилитации. Чтобы оплачивать все процедуры, семья была вынуждена продать дом и переехать в съемную квартиру.

Когда Рианне было два года, благодаря сборам фонда «Русфонд», ей удалось пройти лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Методика оказалась эффективной, и девочка прошла три курса лечения.

«Состояние дочки улучшилось, судороги стали редкими, и Рианна начала развиваться. Она все понимает, научилась садиться и стоять с поддержкой, но пока не ходит, не может брать и удерживать предметы. Любит смотреть мультфильмы, где много музыки, и сама подпевает героям, на улице с увлечением наблюдает за птицами, кошками и собаками, радуется солнцу, цветам», — рассказала Гаянэ Багдасарян.

Весь 2020 год из-за пандемии коронавируса родители лечили Рианну дома, своими силами. Однако реабилитацию в ИМТ надо продолжать. Девочке требуется госпитализация, подчеркнула невролог института Елена Малахова.

«Нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, стимулировать развитие речи и отсутствующих моторных навыков, улучшить физическое и психоэмоциональное состояние Рианны», — объяснила специалист.

На лечение требуется 197 тыс. 498 рублей. У семьи нет таких денег, поэтому они вновь обратились за помощью благотворителей.

Как помочь Рианне?
— Оформить пожертвование на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Напомним, также «Русфонд» собирает деньги на лечение месячной Тины Макшаковой из Новороссийска, которая родилась с правосторонней косолапостью. Ребенку требуется лечение по методу Понсети.

Благотворительность Дети Дети-инвалиды Здравоохранение Краснодар Медицина Русфонд

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