7-летней девочке из Краснодара собирают почти 200 тыс. рублей на лечение в московской клинике

Рианна родилась 4 февраля 2014 года в тяжелом состоянии. Месяц ее выхаживали в реанимации Перинатального центра Армавира.

«В первые дни жизни у дочки начались судорожные приступы, от боли Рианна постоянно плакала», — вспоминает мать девочки Гаянэ Багдасарян.

Из медучреждения Рианну выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В два года ей диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП). Родители пробовали разные методы реабилитации. Чтобы оплачивать все процедуры, семья была вынуждена продать дом и переехать в съемную квартиру.

Когда Рианне было два года, благодаря сборам фонда «Русфонд», ей удалось пройти лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Методика оказалась эффективной, и девочка прошла три курса лечения.

«Состояние дочки улучшилось, судороги стали редкими, и Рианна начала развиваться. Она все понимает, научилась садиться и стоять с поддержкой, но пока не ходит, не может брать и удерживать предметы. Любит смотреть мультфильмы, где много музыки, и сама подпевает героям, на улице с увлечением наблюдает за птицами, кошками и собаками, радуется солнцу, цветам», — рассказала Гаянэ Багдасарян.

Весь 2020 год из-за пандемии коронавируса родители лечили Рианну дома, своими силами. Однако реабилитацию в ИМТ надо продолжать. Девочке требуется госпитализация, подчеркнула невролог института Елена Малахова.

«Нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, стимулировать развитие речи и отсутствующих моторных навыков, улучшить физическое и психоэмоциональное состояние Рианны», — объяснила специалист.

На лечение требуется 197 тыс. 498 рублей. У семьи нет таких денег, поэтому они вновь обратились за помощью благотворителей.