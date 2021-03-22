Первышов обеспокоился числом ДТП и поручил строже наказывать за аварии с общественным транспортом
Глава Краснодара Евгений Первышов 22 марта на планерке обсудил ситуацию с ростом числа ДТП в городе
Напомним, в минувшие выходные в Краснодаре произошло сразу несколько резонансных ДТП. Так, в субботу водитель отечественной легковушки проехал перекресток улиц Суворова и Мира на красный цвет и протаранил троллейбус. От удара последний врезался в стену углового дома, пострадали два пассажира.
Ночью 21 марта на Ростовском шоссе водитель иномарки выехал на встречную полосу и устроил массовую аварию, в которой пострадали восемь человек. Днем того же дня машина протаранила пять автомобилей на парковке в Юбилейном микрорайоне, пострадала двухлетняя девочка.
В инстаграме КТТУ 18 марта опубликовали видео, на котором специалисты рассчитали, сколько времени теряет общественный транспорт из-за аварий. Так, за ДТП с посторонним транспортом в простое находились 936 трамваев, которые потеряли более 394 часов. Из-за машин на рельсах 130 трамваев потеряли более 59 часов, а из-за аварий с автомобилями «вне габарита» — 226 трамваев стояли 71 час. Таким образом, в 2019 году 1 тыс. 292 трамвая простояли почти 525 часов из-за ДТП.
За январь и февраль 2021 года из-за неправильной парковки и нарушений ПДД на линии на 159 часов 29 минут задержались 337 трамваев.
На главной городской планерке 22 марта глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что с 2021 года в Краснодаре случилось 45 ДТП, в которых 4 человека погибли и 46 пострадали. Он проанализировал последние аварии и заявил, что необходимо детально проработать все ДТП вместе с УМВД.
Мэр признал, что после зимы на дорогах осталось много изъянов, которые требуют ямочного ремонта. Также необходимо восстановить разметку и проверить освещенность.
Кроме того, Первышов попросил своего заместителя Артема Доронина к следующему совещанию подготовить информацию о претензионной работе, которую проводят в отношении нарушителей ПДД с общественным транспортом.
«Речь идет о ДТП, связанных с порчей муниципального имущества. Что ни неделя у нас, то трамваи таранят, то троллейбусы. Это все-таки дорогостоящие транспортные средства. Мы ведем модернизацию, выделяем немалые деньги, край выделяет из бюджета региона. Вижу, что ДТП у нас происходят и с новыми машинами, и со старыми. Объемы ущерба приличные. Нарушителей правил дорожного движения надо наказывать рублем», — заявил мэр.