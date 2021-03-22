Первышов обеспокоился числом ДТП и поручил строже наказывать за аварии с общественным транспортом

Глава Краснодара Евгений Первышов 22 марта на планерке обсудил ситуацию с ростом числа ДТП в городе

Напомним, в минувшие выходные в Краснодаре произошло сразу несколько резонансных ДТП. Так, в субботу водитель отечественной легковушки проехал перекресток улиц Суворова и Мира на красный цвет и протаранил троллейбус. От удара последний врезался в стену углового дома, пострадали два пассажира. Ночью 21 марта на Ростовском шоссе водитель иномарки выехал на встречную полосу и устроил массовую аварию, в которой пострадали восемь человек. Днем того же дня машина протаранила пять автомобилей на парковке в Юбилейном микрорайоне, пострадала двухлетняя девочка.

В инстаграме КТТУ 18 марта опубликовали видео, на котором специалисты рассчитали, сколько времени теряет общественный транспорт из-за аварий. Так, за ДТП с посторонним транспортом в простое находились 936 трамваев, которые потеряли более 394 часов. Из-за машин на рельсах 130 трамваев потеряли более 59 часов, а из-за аварий с автомобилями «вне габарита» — 226 трамваев стояли 71 час. Таким образом, в 2019 году 1 тыс. 292 трамвая простояли почти 525 часов из-за ДТП. За январь и февраль 2021 года из-за неправильной парковки и нарушений ПДД на линии на 159 часов 29 минут задержались 337 трамваев.