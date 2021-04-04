В Краснодаре произошло ДТП на трамвайных путях. Есть пострадавшие
В Краснодаре 4 апреля на трамвайных путях по улице Калина произошло ДТП
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, авария случилась около 9 утра. По предварительным данным, автомобиль Lada на трамвайных линиях столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего первый врезался в столб. Из-за дорожно-транспортного происшествия на полчаса было парализовано движение трамваев.
Пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada, их отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП .
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