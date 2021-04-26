Экс-мэр Якутска решила баллотироваться в Госдуму от «Новых людей»
Первая женщина-мэр Якутска Сардана Авксентьева пойдет в Госдуму от партии «Новые люди»
В пресс-службе партии отметили, что Авксентьева известна своими нестандартными решениями на посту мэра Якутска. Победив на выборах ставленника «Единой России», спикера гордумы Александра Саввинова, она потребовала продать дорогие внедорожники, принадлежавшие администрации, а вырученными деньгами выплатить долги муниципальных предприятий. Затем она отменила в мэрии все корпоративы и сократила представительские расходы. Авксентьева уволила чиновника, который пытался устроить банкет за счет бюджета.
«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана — это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким людям у страны есть шанс на развитие и обновление», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
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Авксентьева стала его советником по работе с регионами. Также она будет выдвигаться от партии на выборы депутатов Госдумы, но пока не известно, по списку или по одномандатному округу.
«Я разделяю взгляды партии «Новые люди», мне очень нравится ее региональная повестка. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства — собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, — все это находит отклик в моей душе», — пояснила Авксентьева.