Экс-мэр Якутска решила баллотироваться в Госдуму от «Новых людей»

В пресс-службе партии отметили, что Авксентьева известна своими нестандартными решениями на посту мэра Якутска. Победив на выборах ставленника «Единой России», спикера гордумы Александра Саввинова, она потребовала продать дорогие внедорожники, принадлежавшие администрации, а вырученными деньгами выплатить долги муниципальных предприятий. Затем она отменила в мэрии все корпоративы и сократила представительские расходы. Авксентьева уволила чиновника, который пытался устроить банкет за счет бюджета.



«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана — это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким людям у страны есть шанс на развитие и обновление», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.