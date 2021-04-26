Полицейский из Краснодара спас от поезда пострадавших в аварии на ж/д переезде

В середине апреля полицейский спас от поезда двух пострадавших в аварии на ж/д путях в Адыгее

19 апреля в инстаграме «Адыгея Сегодня» сообщили о ДТП в Тахтамукайском районе на ж/д переезде возле хутора Суповский. По данным МВД Адыгеи, 44-летний водитель «Волги», подъезжая к переезду, не справился с управлением и врезался на столб. От удара машину отбросило на железнодорожное полотно, по которому в этот момент двигался поезд. Произошло столкновение, однако водитель успел покинуть салон автомобиля до приближения состава.

Позже в паблике «Типичный Тахтамукай» опубликовали подробности ДТП. Оказалось, что людей спас 45-летний сотрудник МВД Кубани Алексей Руднев. Как рассказала его жена, полицейский вместе с ней и восьмилетним сыном возвращались в Краснодар из поселка Отрадного. На переезде они увидели дымящийся автомобиль.

«Муж остановил машину и побежал к месту аварии, я в это время набирала 112. Он подбежал и начал открывать дверь со стороны пассажира, но её заклинило, и тут [он] увидел поезд. Тогда он побежал [к двери] со стороны водителя. Оба были без сознания. Дверь сразу открылась, вытащил водителя, поезд уже начал сигналить, а пассажир пришел в себя и изнутри открыл. Алексей помог ему выбраться и через пару секунд удар, машину просто смело», — рассказала женщина.

О поступке полицейского сообщили 26 апреля и в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве отметили, что Руднев оказал пострадавшим доврачебную помощь и привел в чувство пассажира «Волги». Он перебинтовал мужчине голову, тот отказался от госпитализации и его увезли родственники. Водителя «Волги» передали бригаде скорой помощи.

Пострадавшими оказались 44-летний и 46-летний жители Адыгеи. Позже выяснилось, что пассажир автомобиля был бывшим одноклассником Руднева.