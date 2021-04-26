На Кубани запустят новый трехдневный туристический поезд

Краснодарский край, Вся Россия

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На майских праздниках в РЖД запустят трехдневный туристический поезд через Новоросссийск и Сочи

Туристический трехдневный железнодорожный маршрут запустят к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет по круговому маршруту через Ростов-на-Дону, Таганрог, Новороссийск, Имеретинский курорт и вернется в Ростов.

Поезд отправится из Ростова 1 и 8 мая. Расписание движения составлено так, чтобы путешественники ночью находились в пути, а днем смотрели достопримечательности городов, сыгравших важную роль в войне. В маршрут войдут Военно-исторический музей в Таганроге, мемориалы «Линия обороны», «Малая земля», «Долина смерти» и корабль «Михаил Кутузов» в Новороссийске.

Пассажиры смогут побывать на Черном и Азовском морях, прогуляться по Олимпийской набережной Имеретинской бухты и принять участие в праздничных мероприятиях в Новороссийске, сообщили 24 апреля в пресс-службе РЖД.

Напомним, в майские праздники между Сочи и Абхазией будет курсировать ретропоезд. Со 2 мая он выйдет на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра.

Курорты и туризм Новороссийск Поезда Праздники РЖД Сочи

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