В Краснодаре будет облачно и без осадков

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 26 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» 26 апреля в Краснодаре днем ожидается до 11 °С и без осадков. Утром столбики термометров показали 9 °С и шел небольшой дождь. Вечером температура опустится до 10 °С. Будет дуть небольшой ветер — 2,2 м/с.

Краснодарский гидрометцентр обещает 26 апреля в крае дождь, местами ливень с грозой. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух днем прогреется до 11-16 °С .

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Днем температура достигнет 11-16 °С , ветер 6-11 м/с. Ночью температура будет 6-11 °С .