Последняя неделя апреля в Краснодарском крае начнется с дождей

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае и на побережье Черного моря 26 апреля

Синоптики сообщили, что 26 апреля на Кубани и Черноморском побережье ожидаются дожди и ливни с грозами и преимущественно восточным ветром 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Краснодаре в ночь на понедельник похолодает до 9 °С, а днем температура поднимется до 12 °С. 27 апреля ожидается 7-8 °С ночью и до 18 °С днем, дождь ослабнет, а местами и вовсе закончится.

На побережье будет облачно с прояснениями и дождями. Восточный ветер скоростью 6-11 м/с, местами — порывы до 17 м/с. Ночью температура не опустится ниже 6 °С, днем — не поднимется выше 16 °С.

В Сочи в понедельник синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой и уровнем осадков 36,3 мм.

Краснодар Погода Сочи Черное море

Новости

Первышов с сыном поучаствовали в забеге Run Kuban в Краснодаре
Последняя неделя апреля в Краснодарском крае начнется с дождей
Мэр Краснодара сообщил о строительстве школы на участке в Музыкальном, где раньше планировали казачий корпус
В Краснодарском крае зафиксировали 80 смертей от COVID-19 за неделю
В парке «Краснодар» установили новый арт-объект «Внутренний ребенок»
Между курортами Черноморского побережья Кубани пустят катера на подводных крыльях

Лента новостей

Акция протеста в Краснодаре 21 апреля. Как это было
21 апреля, 18:55
Акция протеста в Краснодаре 21 апреля. Как это было
«Есть меньше мяса и не курить»
23 апреля, 11:43 Партнерский
«Есть меньше мяса и не курить»
А еще онкоуролог рассказал о роботических операциях и консилиумах
Что не так с планом развития трамвайной сети в Краснодаре
21 апреля, 08:01
Что не так с планом развития трамвайной сети в Краснодаре
Мнение Мирослава Вальковича

Реклама на портале