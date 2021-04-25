Последняя неделя апреля в Краснодарском крае начнется с дождей

Синоптики сообщили, что 26 апреля на Кубани и Черноморском побережье ожидаются дожди и ливни с грозами и преимущественно восточным ветром 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.



В Краснодаре в ночь на понедельник похолодает до 9 °С, а днем температура поднимется до 12 °С. 27 апреля ожидается 7-8 °С ночью и до 18 °С днем, дождь ослабнет, а местами и вовсе закончится.



На побережье будет облачно с прояснениями и дождями. Восточный ветер скоростью 6-11 м/с, местами — порывы до 17 м/с. Ночью температура не опустится ниже 6 °С, днем — не поднимется выше 16 °С.



В Сочи в понедельник синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой и уровнем осадков 36,3 мм.