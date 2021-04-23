Прокуратура признала незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело против полицейских, которые избили краснодарца

Напомним, в октябре 2020 года краснодарец Евгений Ластин хотел продать через сайт объявлений бритвенный набор. Он договорился о встрече с потенциальным покупателем, который представился Денисом, у подъезда своего дома. Когда Ластин встретился с Денисом, его задержали сотрудники полиции.

По словам Ластина, полицейские избили его и отвезли в отдел. После чего силовики заставили его признаться в краже бритвенных станков. В ноябре против краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Он обратился за юридической помощью в правозащитную организацию «Комитет против пыток». Подробности истории можно почитать здесь.