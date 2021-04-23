Прокуратура признала незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело против полицейских, которые избили краснодарца

Краснодарский край

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«Комитет против пыток» 22 апреля сообщил, что прокуратура признала незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело против полицейских, избивших краснодарца

Напомним, в октябре 2020 года краснодарец Евгений Ластин хотел продать через сайт объявлений бритвенный набор. Он договорился о встрече с потенциальным покупателем, который представился Денисом, у подъезда своего дома. Когда Ластин встретился с Денисом, его задержали сотрудники полиции.

По словам Ластина, полицейские избили его и отвезли в отдел. После чего силовики заставили его признаться в краже бритвенных станков. В ноябре против краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Он обратился за юридической помощью в правозащитную организацию «Комитет против пыток». Подробности истории можно почитать здесь.

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Юристы организации сообщили о произошедшем в следственный комитет. Однако там отказались возбуждать уголовное дело против полицейских. Следователей также не убедила и видеозапись с камер наблюдения, которую предоставили правозащитники.

Материал проверки по факту применения физической силы сотрудником полиции был передан в следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара. 21 марта 2021 года следователь этого отдела Данил Бондарев также отказал в возбуждении уголовного дела. По его мнению, полицейские своим ударом предупредили побег Ластина.

22 апреля юристы «Комитета против пыток» получили ответ из прокуратуры на их обращение. В нем сказано, что 14 апреля надзорный орган признал решение Бондарева незаконным и отменил его. Материалы дела прокуратура направила главе следственного отдела Прикубанского округа для организации дополнительной проверки, сообщили в пресс-службе правозащитной организации.

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Юга.ру регулярно пишут о случаях применения насилия со стороны сотрудников полиции. Так, например, в 2020 году в Выселках полицейские избили мужчину, чтобы заставить его признаться в краже инструментов. После отказа мужчину вывезли в лес с надетым на голову пакетом. Это был шестой случай полицейского насилия в районе за год.

Краснодар Полиция Превышение полномочий Прокуратура пытки Следственный комитет

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Прокуратура признала незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело против полицейских, которые избили краснодарца
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