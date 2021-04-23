Прокуратура признала незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело против полицейских, которые избили краснодарца
«Комитет против пыток» 22 апреля сообщил, что прокуратура признала незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело против полицейских, избивших краснодарца
Напомним, в октябре 2020 года краснодарец Евгений Ластин хотел продать через сайт объявлений бритвенный набор. Он договорился о встрече с потенциальным покупателем, который представился Денисом, у подъезда своего дома. Когда Ластин встретился с Денисом, его задержали сотрудники полиции.
По словам Ластина, полицейские избили его и отвезли в отдел. После чего силовики заставили его признаться в краже бритвенных станков. В ноябре против краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Он обратился за юридической помощью в правозащитную организацию «Комитет против пыток». Подробности истории можно почитать здесь.
Юристы организации сообщили о произошедшем в следственный комитет. Однако там отказались возбуждать уголовное дело против полицейских. Следователей также не убедила и видеозапись с камер наблюдения, которую предоставили правозащитники.
Материал проверки по факту применения физической силы сотрудником полиции был передан в следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара. 21 марта 2021 года следователь этого отдела Данил Бондарев также отказал в возбуждении уголовного дела. По его мнению, полицейские своим ударом предупредили побег Ластина.
22 апреля юристы «Комитета против пыток» получили ответ из прокуратуры на их обращение. В нем сказано, что 14 апреля надзорный орган признал решение Бондарева незаконным и отменил его. Материалы дела прокуратура направила главе следственного отдела Прикубанского округа для организации дополнительной проверки, сообщили в пресс-службе правозащитной организации.
Читайте также:
Юга.ру регулярно пишут о случаях применения насилия со стороны сотрудников полиции. Так, например, в 2020 году в Выселках полицейские избили мужчину, чтобы заставить его признаться в краже инструментов. После отказа мужчину вывезли в лес с надетым на голову пакетом. Это был шестой случай полицейского насилия в районе за год.