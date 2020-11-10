Сотрудники МВД высекли лозиной жителя Выселок и пытали его током. Это шестой случай полицейского насилия в районе за год — «Комитет против пыток»

В лесу один из сотрудников туго перевязал мужчине руки скотчем крест-накрест. Ему приказали снять штаны и нагнуться, после чего его стали бить лозиной по ягодицам. Чуркин отметил, что ему нанесли несколько десятков ударов, при этом боль была терпимой.

Житель станицы Выселки Краснодарского края Артур Чуркин рассказал, что 14 октября 2020 года к нему приехали полицейские и попросили отправиться с ними в отдел МВД России по Выселковскому району. Там они потребовали от него признаться в совершении кражи инструментов. Он отказался, после чего его вывезли из станицы в лесополосу с надетым на голову пакетом.

Затем один из полицейских решил, что «лозина ему не помогает». После этого ноги мужчины обвязали скотчем и заставили его лечь на землю под угрозой новых ударов. Сотрудник МВД достал из машины небольшую коробку с двумя проводами и привязал их к каждой из ног.

«Он облил мои ноги до колен водой, и надел мне на голову пакет. Я слышал щелчки переключателя, после которых в области ног наступала резкая боль. Боль была невыносимая. Они включали ток примерно на 20-30 секунд. Между разрядами они спрашивали меня, вспомнил ли я что-то. Я очень громко кричал, потом я начал плакать от боли. Они говорили мне, что меня никто не услышит. Так продолжалось очень долго, я не могу сказать, сколько времени», — поделился пострадавший.

По его словам, во время ударов током он пытался встать, но на него сел один из полицейских и стал бить рукой по лицу. После этого его привезли обратно в отдел, где под диктовку сотрудников он написал «явку с повинной» о краже. На него также составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) из-за того, что он якобы отказывался ехать с полицейскими в отдел. Впоследствии суд назначил ему штраф в 500 рублей, рассказали 10 ноября в пресс-службе правозащитного движения «Комитет против пыток».

В Выселковской ЦРБ врач-травматолог зафиксировал у Чуркина «ушибы, кровоподтеки мягких тканей лица, поверхностные раны слизистой обеих губ и левой щечной области с фиолетовым налетом, ссадины в области локтевых суставов».