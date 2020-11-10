Сотрудники МВД высекли лозиной жителя Выселок и пытали его током. Это шестой случай полицейского насилия в районе за год — «Комитет против пыток»

Краснодарский край

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10 ноября «Комитет против пыток» рассказал о новом случае пыток полицейскими в Краснодарском крае

Житель станицы Выселки Краснодарского края Артур Чуркин рассказал, что 14 октября 2020 года к нему приехали полицейские и попросили отправиться с ними в отдел МВД России по Выселковскому району. Там они потребовали от него признаться в совершении кражи инструментов. Он отказался, после чего его вывезли из станицы в лесополосу с надетым на голову пакетом.

В лесу один из сотрудников туго перевязал мужчине руки скотчем крест-накрест. Ему приказали снять штаны и нагнуться, после чего его стали бить лозиной по ягодицам. Чуркин отметил, что ему нанесли несколько десятков ударов, при этом боль была терпимой.

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Затем один из полицейских решил, что «лозина ему не помогает». После этого ноги мужчины обвязали скотчем и заставили его лечь на землю под угрозой новых ударов. Сотрудник МВД достал из машины небольшую коробку с двумя проводами и привязал их к каждой из ног.

«Он облил мои ноги до колен водой, и надел мне на голову пакет. Я слышал щелчки переключателя, после которых в области ног наступала резкая боль. Боль была невыносимая. Они включали ток примерно на 20-30 секунд. Между разрядами они спрашивали меня, вспомнил ли я что-то. Я очень громко кричал, потом я начал плакать от боли. Они говорили мне, что меня никто не услышит. Так продолжалось очень долго, я не могу сказать, сколько времени», — поделился пострадавший.

По его словам, во время ударов током он пытался встать, но на него сел один из полицейских и стал бить рукой по лицу. После этого его привезли обратно в отдел, где под диктовку сотрудников он написал «явку с повинной» о краже. На него также составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) из-за того, что он якобы отказывался ехать с полицейскими в отдел. Впоследствии суд назначил ему штраф в 500 рублей, рассказали 10 ноября в пресс-службе правозащитного движения «Комитет против пыток».

В Выселковской ЦРБ врач-травматолог зафиксировал у Чуркина «ушибы, кровоподтеки мягких тканей лица, поверхностные раны слизистой обеих губ и левой щечной области с фиолетовым налетом, ссадины в области локтевых суставов».

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16 октября мужчина подал заявление в ОМВД России по Выселковскому району, а 5 ноября «Комитет против пыток» обратился в СК. Юрист организации Илья Платонов сообщил, что за 11 месяцев это уже шестое подобное обращение жителей района, во всех жалобах фигурируют одни и те же полицейские. О происходящем также рассказали на личном приеме прокурору Кубани Сергею Табельскому.

10 ноября портал Юга.ру обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю с вопросами были ли применены в связи с произошедшим какие-либо санкции по отношению к сотрудникам ОМВД по Выселковскому району.

Выселковский район Полиция пытки

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Сотрудники МВД высекли лозиной жителя Выселок и пытали его током. Это шестой случай полицейского насилия в районе за год — «Комитет против пыток»

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