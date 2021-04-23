В пятницу вечером несколько трамваев в Краснодаре изменят маршрут
Вечером 23 апреля в Краснодаре поменяют пути следования трамваи № 4, 5, 7 и 8
Из-за капитального ремонта пути по улице Железнодорожной с 21:00 изменится схема движения четырех трамвайных маршрутов: № 4, 5, 7 и 8.
- Маршрут № 4. После 21:40 трамваи будут следовать от остановки «Комсомольский микрорайон» до Восточного депо. Последний вагон отправится из Комсомольского в 21:19 и в 22:19 от улицы Индустриальной;
- Маршрут № 5. В 21:30 трамваи пустят от остановки на улице Бершанской к остановке 40-летия Победы на улице Колхозной. Последние вагоны выйдут в 21:00 с улицы Бершанской и в 22:19 от улицы Солнечной;
- Маршрут № 7. В 21:50 трамвай отправится от Западного депо до конечной остановки на улице Димитрова и вернется обратно по Титаровской. Время отправления последнего вагона от Димитрова по Стасова — 22:26;
- Маршрут № 8. В 21:29 трамваи проследуют от конечного пункта «Хладокомбинат» до остановки 40-летия Победы на Колхозной. В 21:56 вагон пойдет от конечной остановки до остановки на улице Индустриальной. Время отправления последних рейсов — от Хладокомбината в 21:00, от улицы Солнечной — в 22:04.
Специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления будут вести работы всю ночь, а днем общественный транспорт пойдет по привычному маршруту, уточнил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.
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