В пятницу вечером несколько трамваев в Краснодаре изменят маршрут

Вечером 23 апреля в Краснодаре поменяют пути следования трамваи № 4, 5, 7 и 8

Из-за капитального ремонта пути по улице Железнодорожной с 21:00 изменится схема движения четырех трамвайных маршрутов: № 4, 5, 7 и 8.

Специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления будут вести работы всю ночь, а днем общественный транспорт пойдет по привычному маршруту, уточнил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.