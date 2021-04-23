Солист немецкой группы Rammstein записал саундтрек для фильма про Великую Отечественную войну

22 апреля стало известно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн записал на русском языке песню, которая станет саундтреком к фильму о Великой Отечественной войне

Солист немецкой группы Rammstein спел на русском языке песню «Любимый город». Она появилась в 1939 году для кинофильма «Истребители». Слова к ней написал Евгений Долматовский. Позже ее исполнил советский актер, эстрадный певец Марк Бернес.

Теперь эта песня в исполнении лидера немецкой группы станет саундтреком к фильму о Великой Отечественной войне «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. Кинокартина расскажет историю о летчике, который сбежал из немецкого плена на угнанном бомбардировщике. Фильм выйдет в прокат 29 апреля.

В интервью «Комсомольской правде» 22 апреля Бекмамбетов сказал, что Тилль Линдеманн сам предложил исполнить песню на русском языке.

«Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! Думаю, потому что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама», — рассказал Тимур Бекмамбетов.