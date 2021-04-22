На Кубани полицейские обвинили начальство в коррупции и пожаловались в администрацию президента

21 апреля стало известно, что сотрудники полиции из Ейского района пожаловались на своего руководителя, обвинив его в коррупции

В телеграм-канале «Подслушано в Ейске» 21 апреля опубликовали письмо сотрудников Ейского отдела МВД, адресованное начальнику Главного управления собственной безопасности РФ, начальнику МВД по краю и администрации президента.

Полицейские пожаловались на своего руководителя, полковника Николая Миненко. По их словам, в отделе процветает беззаконие со стороны руководящего состава, а Миненко и его заместителя обвинили в коррупции.

«Назначение на очередные должности и присвоение очередных званий происходит за денежные вознаграждения для Н. Г. Миненко и его заместителя по кадрам В. А. Сусь. На неоднократные жалобы в ГУ МВД по краю не реагируют. На планерных совещаниях Миненко говорит, что у него в МВД «нужные связи», и ему все равно на жалобы», — говорится в обращении.

Авторы обращения сообщают, что начальник отдела «оброс коррупционными связями» и ежемесячно получает деньги за «крышевание» различных заведений. В письме они также указали адреса сети магазинов, интернет-казино и кафе, которые якобы дают взятки Миненко.

Проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции результатов не дают, так как в отделе работает сын Миненко и предупреждает о планируемых проверках, заявили полицейские.

Портал Юга.ру 22 апреля обратился за комментарием в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там журналисту ответили, что сотрудники отдела собственной безопасности начали проверку.