В Крымском районе фургон влетел в фуру. Один водитель погиб

Краснодарский край

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21 апреля в Крымском районе столкнулись фургон, фура и легковой автомобиль

По предварительным данным, ДТП произошло около 11:00 в районе 116-го км автодороги Краснодар — Верхнебаканский.

46-летний водитель микроавтобуса Ford Transit превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик International. От удара микроавтобус опрокинулся на легковой автомобиль Toyota Caldina.

«В результате происшествия водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Место ДТП оцепили, госавтоинспекторы организовали реверсивное движение на участке трассы.

ГИБДД ДТП Крымский район смерть

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