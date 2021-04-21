В Крымском районе фургон влетел в фуру. Один водитель погиб
21 апреля в Крымском районе столкнулись фургон, фура и легковой автомобиль
По предварительным данным, ДТП произошло около 11:00 в районе 116-го км автодороги Краснодар — Верхнебаканский.
46-летний водитель микроавтобуса Ford Transit превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик International. От удара микроавтобус опрокинулся на легковой автомобиль Toyota Caldina.
«В результате происшествия водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Место ДТП оцепили, госавтоинспекторы организовали реверсивное движение на участке трассы.
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