В Крымском районе фургон влетел в фуру. Один водитель погиб

21 апреля в Крымском районе столкнулись фургон, фура и легковой автомобиль

По предварительным данным, ДТП произошло около 11:00 в районе 116-го км автодороги Краснодар — Верхнебаканский.

46-летний водитель микроавтобуса Ford Transit превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик International. От удара микроавтобус опрокинулся на легковой автомобиль Toyota Caldina.

«В результате происшествия водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Место ДТП оцепили, госавтоинспекторы организовали реверсивное движение на участке трассы.