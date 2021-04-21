В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 105А
С 24 апреля в Краснодаре автобус № 105А изменит путь следования
Начиная с 24 апреля автобус № 105А «Западный Обход — СПК «Прогресс» изменит маршрут, чтобы перевозить жителей ЖК «Спортивная деревня».
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По новой схеме маршрут автобуса продлят на 5 км — от остановки около гипермаркета «Лента» на Западном Обходе до ЖК «Спортивная деревня», рассказали 21 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.
Интервал движения в 11–15 минут сохранится. Для этого на маршрут дополнительно выйдут шесть автобусов в рабочие дни и два — в выходные.
Ранее Юга.ру писали, что в краевом центре появится маршрутка с ценой проезда 10 рублей, а также что из-за ремонта улиц Черкасской и 40-летия Победы несколько маршрутов автобусов сменили пути следования.