В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 105А

По новой схеме маршрут автобуса продлят на 5 км — от остановки около гипермаркета «Лента» на Западном Обходе до ЖК «Спортивная деревня», рассказали 21 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.

Интервал движения в 11–15 минут сохранится. Для этого на маршрут дополнительно выйдут шесть автобусов в рабочие дни и два — в выходные.