Между аэропортом и ж/д вокзалом Анапы к концу 2022 года собираются пустить поезд

Между железнодорожным вокзалом и аэропортом Анапы в апреле началось строительство новой ж/д ветки

Железнодорожную линию станции Анапа-Аэропорт — Анапа-Тамань Пассажирская начали строить в начале апреля 2021 года. Эта ветка станет частью проекта по соединению аэропорта с инфраструктурой ж/д транспорта. Анапский аэропорт «Витязево» расположен на выезде города. Сейчас уехать оттуда можно только на маршрутке или на такси. Железнодорожное сообщение станет альтернативой автотранспорту. Генподрядчиком работ выступил строительно-монтажный трест № 6, филиал АО «РЖДстрой». Так, по новой ветке пустят электропоезд «Ласточка», который свяжет аэропорт с Анапой и Крымом.

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Сейчас идет первый этап строительства, в рамках которого проведут работы на участке длиной более 1 км в районе перегона Юровский — Красная Стрела. Полностью ж/д ветку планируют построить к декабрю 2022 года, сообщили 19 апреля в пресс-службе АО «РЖДстрой».