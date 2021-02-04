В центре Краснодара на два месяца ограничат движение

Власти Краснодара предупредили, что с 1 марта на улице Чапаева начнутся работы на сетях водоотведения

Работы начнутся 1 марта и продолжатся до 30 апреля. Сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» на участке длиной 400 метров заменят канализационные трубы, у которых закончился срок эксплуатации. Из-за работ временно ограничат движение на улице Чапаева между Рашпилевской и Красноармейской.

В «Водоканале» уточнили, что вместо старых канализационных труб установят новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также специалисты заменят 17 канализационных колодцев. Ремонт не скажется на местных жителях, они будут получать услуги в обычном режиме.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства пообещал проконтролировать, чтобы после завершения работ подрядчик восстановил покрытие дороги, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.