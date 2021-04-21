В Краснодаре состоится премьера спектакля «Утиная охота»

Действие происходит в провинциальном российском городе. Главный герой спектакля Виктор Зилов просыпается от телефонного звонка, берет трубку, но на том конце провода молчание. И так несколько раз. Через некоторое время он слышит стук в дверь, открывает — на пороге оказывается мальчик с большим траурным венком с надписью: «Незабвенному, безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей». Не оценив такую мрачную шутку, герой начинает представлять, что было бы, если бы он на самом деле умер.

Премьерные показы спектакля «Утиная охота» пройдут 12, 13 и 26 мая в 18:30. Билеты в продаже. Возрастное ограничение — 18+.