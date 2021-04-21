В Краснодаре состоится премьера спектакля «Утиная охота»

Краснодарский край

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В Краснодарском театре драмы имени Горького в мае состоится премьера постановки «Утиная охота»

В основе лежит одноименная пьеса драматурга Александра Вампилова. Автором постановки стал главный режиссер краснодарского Молодежного театра Даниил Безносов, композитором выступил Сергей Трущев. Главные роли исполнили: Арсений Фогелев, Анна Еркова, Виталий Борисов, Филипп Душин, Михаил Дубовский, Михаил Золотарев, Татьяна Башкова, Елизавета Вареникова и Олеся Богданова.

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Действие происходит в провинциальном российском городе. Главный герой спектакля Виктор Зилов просыпается от телефонного звонка, берет трубку, но на том конце провода молчание. И так несколько раз. Через некоторое время он слышит стук в дверь, открывает — на пороге оказывается мальчик с большим траурным венком с надписью: «Незабвенному, безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей». Не оценив такую мрачную шутку, герой начинает представлять, что было бы, если бы он на самом деле умер.

Премьерные показы спектакля «Утиная охота» пройдут 12, 13 и 26 мая в 18:30. Билеты в продаже. Возрастное ограничение — 18+.

Ранее Юга.ру писали, что в краевом центре стартовал масштабный фестиваль немецкой культуры, а музей имени Коваленко пригласил горожан на пешеходную экскурсию «Звери в городе».

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Театры

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