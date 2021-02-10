В России школьникам запретили использовать смартфоны на уроках

По словам начальницы управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирины Шевкун, запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки. При этом дети могут носить с собой в школу смартфоны для связи с родителями и общения, однако для обучения они должны использовать компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма заявил, что смартфон — самое неблагоприятное устройство для поиска информации, так как у него слишком маленький экран. Специалист отметил, что он должен быть не менее 12 дюймов. При этом смартфонами для обучения пользуются до 80% детей, сообщили РИА «Новости».

Запрет поддержали члены национальной родительской ассоциации. Ответственный секретарь Алексей Гусев напомнил о предложении установить в школах специальные ящики, в которых ученики будут оставлять смартфоны.