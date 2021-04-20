На Кубани собирают деньги на лечение месячной девочки с косолапостью

Отец девочки Артем Макшаков рассказал, что она родилась здоровой, но с сильно подвернутой правой ногой. Врачи в роддоме диагностировали правостороннюю косолапость.

На третьей неделе врач-ортопед подтвердил диагноз и рекомендовал начать лечение как можно раньше, пока кости и сухожилия ребенка хорошо поддаются коррекции. Помочь Тине могут в клинике «Орто-Н». Там ей проведут лечение по методу Понсети. Девочке сделают этапное гипсование и щадящую операцию, после чего несколько лет ей нужно будет носить специальную ортопедическую обувь — брейсы.

«Метод Понсети — самый эффективный и щадящий способ лечения врожденной косолапости. Мы проведем ребенку курс гипсований, затем — ахиллотомию, это малотравматичная операция по рассечению пяточного сухожилия. Если начать лечение сейчас, то девочка вовремя встанет на ножки и начнет ходить», — объяснил ортопед Сергей Кузьмичев.

Лечение стоит 126 тыс. рублей. Собрать нужную сумму родители ребенка не могут. В семье двое детей, работает только отец. Также деньги уходят на аренду жилья. Чтобы помочь Тине, благотворительный фонд «Русфонд» 20 апреля запустил сбор средств.