На Кубани собирают деньги на лечение месячной девочки с косолапостью

Краснодарский край

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Благотворительный фонд «Русфонд» 20 апреля объявил сбор средств на лечение месячной Тины Макшаковой из Новороссийска

Отец девочки Артем Макшаков рассказал, что она родилась здоровой, но с сильно подвернутой правой ногой. Врачи в роддоме диагностировали правостороннюю косолапость.

На третьей неделе врач-ортопед подтвердил диагноз и рекомендовал начать лечение как можно раньше, пока кости и сухожилия ребенка хорошо поддаются коррекции. Помочь Тине могут в клинике «Орто-Н». Там ей проведут лечение по методу Понсети. Девочке сделают этапное гипсование и щадящую операцию, после чего несколько лет ей нужно будет носить специальную ортопедическую обувь — брейсы.

«Метод Понсети — самый эффективный и щадящий способ лечения врожденной косолапости. Мы проведем ребенку курс гипсований, затем — ахиллотомию, это малотравматичная операция по рассечению пяточного сухожилия. Если начать лечение сейчас, то девочка вовремя встанет на ножки и начнет ходить», — объяснил ортопед Сергей Кузьмичев.

Лечение стоит 126 тыс. рублей. Собрать нужную сумму родители ребенка не могут. В семье двое детей, работает только отец. Также деньги уходят на аренду жилья. Чтобы помочь Тине, благотворительный фонд «Русфонд» 20 апреля запустил сбор средств.

Как помочь Тине Макшаковой?
— Оформить пожертвование на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

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