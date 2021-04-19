Власти Краснодара попытаются спасти от банкротства Пашковский хлебозавод

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 апреля поручил принять меры для возобновления работы Пашковского хлебозавода, который признали банкротом

Пашковский хлебозавод построили в Краснодаре в начале 1935 года. Это старейшее предприятие пищевой отрасли города. В 2003 году руководство в последний раз проводило реконструкцию на производстве. В 2019 году на Пашковском хлебозаводе произвели 2291,5 тонн продукции, в 2020-м — почти вполовину меньше.

31 марта 2021 года суд признал Пашковский хлебозавод банкротом. Задолженность предприятия составила более 11,5 млн рублей.

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Учредитель принял решение остановить работу предприятия с 15 апреля. Работников отправили в отпуска без содержания. 75 человек уволились по собственному желанию, оставшихся 56 сотрудников руководство завода планирует уволить до 30 мая.

На планерке в городской мэрии 19 апреля начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергея Бурлаков сообщил, что снижение объемов производства связано с пандемией и сокращением рынка сбыта. Глава краевого центра Евгений Первышов поручил за неделю разработать план сохранения предприятия. Работы по возобновлению производства не должны занять больше трех месяцев, подчеркнул мэр.  

«Предприятие мы потерять не должны. Думаю, что с этой задачей мы справимся. После того, как будет понятен алгоритм действий и мер, которые мы будем принимать по спасению этого хлебозавода, встретимся с трудовым коллективом, расскажем о порядке действий», — разъяснил Первышов.

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Ранее Юга.ру писали, что в феврале 2021 года на торги выставили имущество ООО «Терра-ЗИС», большей половиной которого владела промышленная ассоциация краснодарского «Завода имени Седина».

Банкротство Бизнес-сообщество Евгений Первышов Еда Краснодар Продукты питания

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