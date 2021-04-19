Власти Краснодара попытаются спасти от банкротства Пашковский хлебозавод

Пашковский хлебозавод построили в Краснодаре в начале 1935 года. Это старейшее предприятие пищевой отрасли города. В 2003 году руководство в последний раз проводило реконструкцию на производстве. В 2019 году на Пашковском хлебозаводе произвели 2291,5 тонн продукции, в 2020-м — почти вполовину меньше.

Учредитель принял решение остановить работу предприятия с 15 апреля. Работников отправили в отпуска без содержания. 75 человек уволились по собственному желанию, оставшихся 56 сотрудников руководство завода планирует уволить до 30 мая.

На планерке в городской мэрии 19 апреля начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергея Бурлаков сообщил, что снижение объемов производства связано с пандемией и сокращением рынка сбыта. Глава краевого центра Евгений Первышов поручил за неделю разработать план сохранения предприятия. Работы по возобновлению производства не должны занять больше трех месяцев, подчеркнул мэр.

«Предприятие мы потерять не должны. Думаю, что с этой задачей мы справимся. После того, как будет понятен алгоритм действий и мер, которые мы будем принимать по спасению этого хлебозавода, встретимся с трудовым коллективом, расскажем о порядке действий», — разъяснил Первышов.