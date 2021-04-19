СК назвал причины пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне Краснодара, где ночью сгорели 54 квартиры

Прокуратура 19 апреля направила в суд дело против застройщика дома на улице Российской, где в ночь на 13 сентября произошел крупный пожар на мансардном этаже

Напомним, ночью 13 сентября в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Российской, 267/6. Возгорание началось на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки, а затем огонь перекинулся на мансарду с деревянными перекрытиями. Пламя распространилось на 4,4 тыс. кв. метров и повредило 64 квартиры. 54 из них полностью выгорели.

Мэрия заявила, что погорельцам купят новое жилье. СК возбудил два уголовных дела — против застройщика и против специалиста по строительно-технической экспертизе. Восстановить кровлю горевшего дома собирались к середине октября.

Комментируя ситуацию, губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом являлся самостроем, а в 2012 году его узаконили через суд.

Сам застройщик Денис Арсенян говорил ТАСС, что проводку в квартире, где возник очаг пожара, оборудовали владельцы.

19 апреля 2021 года в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили об окончании расследования дела против 38-летнего застройщика. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, седьмой этаж дома в нарушение требований противопожарной безопасности вместо технического оборудовали под жилые помещения. Там не было противопожарных преград между отсеками подъездов. Кроме того, квартиры на седьмом этаже построили без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство. Также СК назвал причину возгорания — замыкание электрического провода сплит-системы. Огонь начался в подкровельном пространстве, а затем из-за отсутствия противопожарных преград распространился по всей площади этажа.

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