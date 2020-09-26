Мэрия Краснодара пообещала к середине октября восстановить кровлю горевшего дома в Музыкальном микрорайоне

В администрации Краснодара 26 сентября сообщили, что кровлю в пострадавшем от пожара доме на улице Российской сделают до середины октября

Напомним, ночью 13 сентября в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Российской. Возгорание началось на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки, а затем перекинулся на восьмой этаж — мансарду с деревянными перекрытиями. Огонь охватил территорию 4,4 тыс. кв. метров и повредил 64 квартиры, 54 из них полностью выгорели. Мэрия заявила, что погорельцам купят новое жилье. СК возбудил два уголовных дела — против застройщика и против специалиста по строительно-технической экспертизе.

Читайте также: Власти Краснодара определились с размерами компенсаций погорельцам дома в Музыкальном микрорайоне

26 сентября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что на месте пожара восстанавливают кровлю, работы планируют завершить до 14 октября. Также на поврежденном этаже ставят окна и устанавливают чердачные двери. На месте работают 89 человек и 3 единицы техники. Застройщик оплатит ремонт многоэтажки, а также покупку жилья в том же районе для собственников последнего этажа, который сделают нежилым. В мэрии рассказали, что сейчас в гостиницах «Кавказ» и «Москва» разместили 247 погорельцев, в том числе 46 детей. Все они получают трехразовое питание. Также власти сообщили, что жители дома на Российской получили паспорта, утраченные в пожаре.