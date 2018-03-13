В Адыгее создали региональный штаб корпуса наблюдателей «За чистые выборы»

В преддверии выборов президента РФ в Адыгее создан региональный штаб корпуса наблюдателей «За чистые выборы»

Как сообщила Юга.ру руководитель регионального штаба, председатель Совета молодых юристов отделения Ассоциации юристов России Расита Шикова, в стране это движение функционирует с 2012 года, Адыгея присоединилась к нему в этом году.

Обучение наблюдателей уже прошло во всех районах Адыгеи и завершается 13 марта в Майкопе. На итоговый семинар прибыл федеральный эксперт, главный редактор журнала «Избирательное законодательство и практика» Сергей Заславский.

«Во взаимодействии с Общественной палатой Адыгеи в рамках текущей избирательной кампании подготовлено 600 наблюдателей — 300 от корпуса, 300 от Общественной палаты Адыгеи», — отметила Расита Шикова.

По ее словам, в день выборов представители корпуса будут находиться на избирательных участках и в территориальных комиссиях с мандатом наблюдателей от Общественной палаты Адыгеи. Кроме того, ожидается большое число наблюдателей от партий и кандидатов в президенты РФ.

«Задача регионального штаба корпуса — подготовка независимых наблюдателей для выборов президента, назначенных на 18 марта. Но штаб продолжит работать и по завершении президентских выборов, готовя наблюдателей для последующих избирательных кампаний», — добавила Шикова.