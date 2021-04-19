В Краснодаре будет дождь и 16 °С

Краснодарский край

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По прогнозам синоптиков, в Краснодаре 19 апреля температура воздуха днем поднимется до 16 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 19 апреля в Краснодаре дождь и 13 °С , ощущается как 12 °С , ветер до 2 м/с.

Днем в краевой столице воздух прогреется до 16 °С и ожидается кратковременный дождь. Ветер усилится до 4 м/с. Вечером сервис обещает дождь и 13 °С.

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, по краю в понедельник ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром местами туман. Днем столбик термометра поднимется до 14-19 °С . Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. 

На Черноморском побережье облачно, возможен дождь, местами гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик до 17 м/с. Воздух прогреется до 15-20 °С .

Напомним, на выходных в Краснодарском крае шли дожди, но потеплело до 20 °С.
 

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