На Кубани разбился вертолет, пилот погиб

Краснодарский край

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17 апреля в районе поселка Ильский разбился вертолет, ведущий сельскохозяйственные работы

Дежурный МЧС РФ по Краснодарскому краю получил сообщение о том, что в районе 52 км трассы Краснодар-Новороссийск, недалеко от поселка Ильский, потерпел крушение вертолет Ми-2, удобрявший поля. Спасатели подтвердили гибель пилота — 60-летнего мужчины. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления и службы экстренного реагирования.

Ситуацию контролирует Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. От Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС работают 26 человек и 8 единиц техники, от МЧС РФ — 15 человек и 4 единицы техники.

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Как сообщали Юга.ру, в июне прошлого года в Ростовской области при жесткой посадке вертолета Ми-2 погиб человек. 

В марте 2021 года суд обязал военкомат Кубани назначить дочери летчика, погибшего под Кореновском, повышенную пенсию, в которой ей отказали ранее.

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