На Дону погиб человек при жесткой посадке вертолета Ми-2

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области в происшествии с вертолетом Ми-2 погиб человек

Инцидент произошел в поселке Кирсалово в Пролетарском районе. Вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительным данным, причиной резкой посадки стал отказ двигателя, сообщает телеканал «360».

В ЧП погиб один человек, еще один пострадал. Его госпитализировали с переломом ноги, ссадинами и ушибами.

Сейчас спасатели пытаются извлечь вертолет из воды, в которую он упал, на месте работают около 20 специалистов. Южная транспортная прокуратура начала проверку, пишет RT.

Как писали Юга.ру, на Кубани в 2019 году произошло два ЧП с участием вертолета Ми-2. В июне совершил жесткую посадку вертолет, который обрабатывал поля в Лабинском районе. Пилот погиб.  Еще один Ми-2 разбился в августе в Каневском районе, находившийся внутри человек также погиб.

Авиакатастрофы Авиация Прокуратура

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи произошел пожар в частном доме
Еще 60 человек заразились коронавирусом на Кубани, в том числе младенец
В Краснодаре начались онлайн-обсуждения генплана
Морская вода в Туапсе и Геленджике прогрелась до 26 °С, в Сочи — чуть прохладнее
На Кубани нашли убийцу 9-летнего мальчика, который исчез больше года назад
На Дону погиб человек при жесткой посадке вертолета Ми-2

Лента новостей

Статьи

Из Старого Света в Новый

Поселок в Крыму: морские пейзажи и брызги шампанского

Статьи

Тест по географии

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ?

Статьи

Кто такой Денис Кацыв

30 фактов о бизнесмене и его карьере

Реклама на портале