На Дону погиб человек при жесткой посадке вертолета Ми-2

В Ростовской области в происшествии с вертолетом Ми-2 погиб человек

Инцидент произошел в поселке Кирсалово в Пролетарском районе. Вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительным данным, причиной резкой посадки стал отказ двигателя, сообщает телеканал «360».

В ЧП погиб один человек, еще один пострадал. Его госпитализировали с переломом ноги, ссадинами и ушибами.

Сейчас спасатели пытаются извлечь вертолет из воды, в которую он упал, на месте работают около 20 специалистов. Южная транспортная прокуратура начала проверку, пишет RT.

Как писали Юга.ру, на Кубани в 2019 году произошло два ЧП с участием вертолета Ми-2. В июне совершил жесткую посадку вертолет, который обрабатывал поля в Лабинском районе. Пилот погиб. Еще один Ми-2 разбился в августе в Каневском районе, находившийся внутри человек также погиб.