Частный самолет Галицкого экстренно сел в Краснодаре

Частный борт предпринимателя Сергея Галицкого вылетел из Краснодара и через 40 минут экстренно приземлился там же. Пилоты самолета Gulfstream G650 сообщили о срабатывании аварийного датчика, который сигнализировал о неполадках в системе управления. Диспетчеры разрешили срочную посадку, которая прошла успешно, сообщил телеграм-канала Baza.

По предварительной информации, самолет направлялся в Дубай, на борту находилась жена Галицкого. Сейчас судном занимаются техники.

По данным сервиса по отслеживанию полетов в реальном времени FlightAware, борт с номером M-YGLF вылетел из краснодарского аэропорта с задержкой на полчаса — в 17:27. Приземлился он туда же в 18:09. При этом сегодня самолет уже летал в Дубай и обратно.

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар порталу Юга.ру рассказали, что после взлета в 17:27 18 января бизнес-самолета Gulfstream G650, экипаж получил сигнал о сбое в одной из систем воздушного судна и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно в 17:53.

Напомним, в 2018 году Forbes сообщил, что Галицкий купил себе дальнемагистральный бизнес-джет Gulfstream стоимостью 70 млн долларов. Уточнялось, что бортовой номер самолета — M‑YGLF. Кроме того, как писали Юга.ру, предпринимателю принадлежит 104-метровая яхта Quantum Blue стоимостью 140 млн евро и реактивный самолет бизнес-класса Embraer Legacy, стоимость которого начинается от 25 млн долларов.