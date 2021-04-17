В Краснодаре эвакуировали 26 школ — СМИ

Как сообщила «Комсомольская правда — Кубань», школы получили электронные письма от неизвестных. Они утверждали, что в зданиях и на прилегающих территориях заложены бомбы. Взрывные устройства якобы находились в 26 школах разных районов Краснодара. По информации «КП», были эвакуированы школы № 2, 10, 30, 32, 34, 35, 43 и 47. Позднее «КП — Кубань» привела версию, сообщенную ей источником в полиции Краснодарского края.

На запрос портала Юга.ру пресс-служба УМВД по Краснодару порекомендовали обратиться в ГУВД по Краснодарскому краю, где сообщили, что дело ведет Федеральная служба безопасности. Ее сотрудники оставили запрос портала без комментариев.



Сообщения о минировании общественных мест поступают регулярно. За последнее время главным успехом в борьбе кубанских правоохранительных органов с так называемыми телефонными террористами стали 7 лет для 24-летнего жителя Абинска, который заявлял о минировании ТРК, больницы и школы в 2018 году.