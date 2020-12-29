На ж/д мосту неподалеку от кубанской станицы нашли устройство, похожее на бомбу
29 декабря СМИ сообщили о подозрительном устройстве, найденном около железнодорожных путей в Краснодарском крае
Видео и фотографии с места происшествия опубликовали на сайте «Житие-бытие в станице Староминской» 28 декабря, однако информация в СМИ появилась только сегодня. Конструкцию из газового баллона, пакета, бутылок и провода нашли рядом со Староминской на опоре ж/д моста. Изделие было похоже на самодельное взрывное устройство, сообщил «Интерфаксу» источник. Для безопасности было приостановлено движение пассажирских поездов.
Телеграм-канал Baza 29 декабря сообщил, что устройство нашел дорожный рабочий. Для исследования находки задействовали служебную собаку. Она указала, что в конструкции есть взрывчатка. Позже взрывотехники ФСБ обезвредили устройство. Никто не пострадал.
Между тем, официального подтверждения информации о бомбе не было. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не смогли дать комментарий, в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте сказали, что им ничего не известно о взрывном устройстве.
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