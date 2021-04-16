В Адыгее обсудили военную призывную кампанию и мобилизационную подготовку в республике

Краснодарский край

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 16 апреля встретился с представителями Генштаба Вооруженных сил РФ и Главного управления спецпрограмм президента РФ

В Доме правительства Адыгеи состоялась встреча с начальником 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимиром Цимлянским и советником 2-го управления Главного управления спецпрограмм Президента РФ (ГУСП) Николаем Мартыновым.

Мурат Кумпилов отметил, что в республике уделяют серьезное внимание вопросам мобилизационной подготовки и призывной кампании — план призыва ежегодно выполняется. 

Глава региона рассказал, что в начале апреля власти региона провели совещание, на котором обсудили все проблемные вопросы, связанные с весенним призывом в армию, и дали поручения по усилению межведомственного взаимодействия и по мобилизационной работе.

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Также на встрече стороны обсудили результаты участия Адыгеи в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки, на котором республика в 2020 году заняла первое место среди субъектов ЮФО, притом что цифровые показатели соответствуют третьему месту по России.

Так, чтобы подтвердить призовое место, с 15 по 18 апреля в Адыгее будет работать комплексная комиссия. Аналогичный анализ проведут в Хабаровском крае, а также в Брянской, Омской и Архангельской областях.

Ранее Юга.ру писали, что в Майкопе началась реконструкция здания Дома офицеров, в котором после ремонта будут базироваться штаб движения «Юнармия» и Совет ветеранов Адыгеи.

Армия Мурат Кумпилов Призыв

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