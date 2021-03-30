Во время весеннего призыва ряды российской армии пополнят 540 призывников из Адыгеи

Власти Адыгеи 30 марта обсудили весеннюю призывную кампанию

Напомним, в этом году весенний призыв в России начнется 1 апреля. От республики отправят 540 человек, что больше показателей прошлой кампании. Так, во время осеннего призыва ряды российской армии пополнили 510 новобранцев из Адыгеи.

На совещании под руководством главы региона Мурата Кумпилова отметили, что Адыгея заняла третья место в конкурсе на лучшую подготовку призывников в Южном военном округе. Кумпилов подчеркнул, что хороших результатов удалось добиться даже в условиях пандемии.

«Следует и впредь добиваться качественной, слаженной работы призывных комиссий, медицинских работников, сотрудников военных комиссариатов — всех, кто участвует в проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Это — вопрос укрепления обороноспособности нашего государства», — заявил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов поручил найти уклонистов и оповестить всех призывников. Также он акцентировал внимание на работе медкомиссий и вакцинации новобранцев.