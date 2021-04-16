В Краснодаре МегаФон и МЧС провели учения в преддверии сезона паводков

Партнерский Краснодарский край

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На учениях в станице Динской спасатели отработали более 10 ситуаций, опасных для жизни человека

Ежегодные тренировки в экстремальных условиях сотрудники МЧС в этот раз провели совместно с МегаФоном. Провайдер развернул на учениях мобильную базовую станцию.

Наводнения и подтопления развиваются стремительно и всегда по разным сценариям, поэтому спасатели отрабатывают подобные случаи в нескольких вариантах. Из-за наводнений и других стихийных бедствий зачастую выходят из строя наземные коммуникации, разрушаются здания и сооружения, что может нарушить нормальную работу сетей связи. Тогда операторы приходят на помощь — у МегаФона есть мобильная базовая станция, которую инженеры оперативно разворачивают на месте происшествия.

Мобильная базовая станция — это передвижной комплекс на базе грузовика повышенной проходимости. Комплекс можно подготовить к работе не более чем за 6 часов. Радиус действия мобильной станции для голосового соединения — до 3 км, интернет-соединения — до 1 км.

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В этот раз на учениях были проиграны 12 разных чрезвычайных ситуаций, в том числе спасение утопающего, буксировка на устройстве с одного берега на другой, разбор завала, оказание медпомощи пострадавшему. Благодаря мобильной связи люди могли подать сигнал бедствия, сообщить о своем местоположении, а спасатели — отследить нахождение пострадавшего и вызвать подмогу при необходимости.

«Часто от того, сможет ли человек связаться с кем-то во время ЧС, зависит его жизнь. Во время наводнения могут произойти обрывы связи, выйти из строя критически важные элементы сети, и МегаФон готов принять абонентов любых операторов на обслуживание мобильной базовой станцией, а также действовать в связке с МЧС во время проведения работ по спасению. Для этого мы и участвуем в плановых учениях», — сказал техдиректор МегаФона на Кавказе Олег Постных.

Динской район МегаФон МЧС Связь Спасение Технологии

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