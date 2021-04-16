Ученики Усть-Лабинского лицея прошли интенсив по естественным наукам

Преподаватели МГУ провели для лицеистов практикумы по физике, химии и биологии

Академический лицей с углубленным изучением естественных наук создается в Усть-Лабинске по инициативе общественного деятеля и основателя фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски. Лицеисты учатся пять лет — с 7 по 11 класс. Во время учебы они занимаются исследовательской и проектной деятельностью, участвуют в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и научных фестивалях. На весенних каникулах лицеисты прошли практический курс по естественно-научным предметам, который провели для них преподаватели физического, химического и биологического факультетов МГУ. Такие занятия позволяют лицеистам лучше усвоить теоретический материал, получить навыки самостоятельной исследовательской работы и определиться с профилем учебы — со второго года учебы лицеисты выбирают специализацию и делятся на физико-математические и химико-биологические классы.

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На практических занятиях по биологии лицеисты исследовали флору Краснодарского края и под микроскопом изучали эволюционно-анатомические особенности беспозвоночных. На химии ученики проводили лабораторные работы по основным классам неорганических соединений и качественным реакциям. «На биологии мы изучали, как устроена внутренняя система животных. Мы препарировали моллюсков, раков и улиток, это было захватывающе. Работали по-взрослому, используя скальпель и щипцы. А чтобы закрепить знания, поучаствовали в игре «Что? Где? Когда?», — рассказала ученица 8 класса Варвара Салалыкина.

На уроках физики ученики определяли, из какого материала сделаны предметы — латунь, алюминий или сталь, — и выявляли их плотность. С помощью измерительных приборов они вычисляли размеры таких крохотных предметов, как зерна риса, гречки и пшена и гранулы морской соли. «Интенсив для лицеистов включал и игровые занятия. Мы разыгрывали сценарий, по которому попали на необитаемый остров, и нам нужно было продумать план действий. А еще смотрели в кинотеатре фильм «Один вздох», основанный на событиях из жизни чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой», — рассказала лицеистка Виктория Ващишина.