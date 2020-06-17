Скоро в Усть-Лабинске откроется лицей с углубленным изучением естественных наук: математики, физики, информатики, химии и биологии. Планируется, что он станет социальным лифтом для одаренных и мотивированных детей и составит конкуренцию лучшим мировым школам и колледжам.

Как возникла идея? Усть-Лабинский лицей — проект фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Объем инвестиций в этот проект — 2 млрд рублей. Строительство лицея заняло четыре года и сейчас подходит к завершению. Архитектурный ансамбль лицея занимает 27 кв. метров и включает учебный корпус, кампус и физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Инициатор создания лицея — промышленник Олег Дерипаска. Он по собственному опыту знает, как сложно школьникам из регионов получить качественное образование. Именно поэтому лицей построили на его малой родине — в Усть-Лабинском районе. Создание возможностей для ранней профориентации школьников — одно из главных направлений работы фонда «Вольное Дело». В рамках этой деятельности и родилась концепция лицея мирового уровня.

«Миссия Усть-Лабинского лицея — дать способным и целеустремленным детям из регионов образование по международным стандартам и открыть им двери в лучшие вузы, таким образом формируя научно-техническую элиту — инновационный и социальный капитал нашей страны, а возможно, и всего мира», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе фонда «Вольное Дело».

Как устроена система обучения? Ученики лицея будут заниматься углубленным изучением естественных наук — математики, физики, информатики, химии и биологии. Модель обучения в лицее основана на методологии конвергентного образования и использует подходы и принципы системы Международного бакалавриата (IB). Программы Международного бакалавриата (IB) имеют общий для всех стран учебный план. Это гарантирует универсальный уровень подготовки для поступления в любой вуз мира. Учебный план IB ориентирован на развитие аналитических способностей и критического мышления. Он также помогает сформировать навыки самостоятельного обучения. Обучение по системе IB ведется на двух языках — родном и международном (в лицее — на русском и английском).



С дипломом Международного бакалавриата можно без экзаменов поступить в 2 тыс. вузов, в том числе в самые престижные международные университеты. В лицее будет восемь кафедр: математики, физики, химии, биологии, информационных технологий и дизайна, иностранных языков, русского языка и литературы, гуманитарного образования и искусства. Со временем количество кафедр вырастет до 13.

Лицеисты будут учиться пять лет — с 7 по 11 класс. Выпускники получат российский аттестат о среднем образовании. В будущем лицей сможет также выдавать диплом программы Международного бакалавриата. Сейчас идет подготовка к сертификации лицея по программам IB. Учебная программа лицея предусматривает комплексный подход к образованию и включает не только основной план уроков, но и междисциплинарные курсы, а также занятия для дополнительного образования и ранней профориентации. В обучении учитываются индивидуальные особенности, таланты, склонности и интересы. Команда педагогов формирует учебный план индивидуально для каждого ученика. Во время учебы лицеисты принимают участие в проектно-исследовательской деятельности и разнообразных интеллектуальных соревнованиях, в том числе в естественно-научных олимпиадах самого высокого уровня. Много времени ученики проводят вне стен лицея, участвуя в образовательных экспедициях и тематических лагерных сменах.

Как поступить в лицей?



Претенденты на обучение в лицее проходят два этапа отбора:

— участие в лицейской олимпиаде по математике (проходит каждый год в октябре);

— участие в естественно-научных сменах лицейского лагеря «Ломоносовский».



На выездных сменах в лагере «Ломоносовский» (он расположен на побережье Черного моря недалеко от Геленджика) конкурсанты получают углубленные знания по профильным предметам, решают задачи по базовым дисциплинам учебной программы, оттачивают навыки исследовательской и практической, а также индивидуальной и командной работы. На этом этапе отсеивается часть конкурсантов, которые не смогли успешно справиться с учебной программой или адаптироваться к командной работе. Те же, кто проходят все испытания, становятся учениками лицея. «Профиль лицеиста составлен в соответствии с миссией Международного бакалавриата. Это личность, отвечающая требованиям общества XXI века. В лицее будут воспитывать людей любознательных, мыслящих, общительных, принципиальных, решительных, неравнодушных, гармонично развитых», — рассказал директор Усть-Лабинского лицея Андрей Дюжиков. Лицей рассчитан на 19 классов по 25 учеников. Это прошедшие сложный конкурсный отбор школьники со всей России. Обучение в лицее бесплатное. Для местных жителей запланирован полупансион, для школьников из других регионов — проживание в кампусе с полным пансионом. В кампусе сможет разместиться 200 человек. Для мальчиков и девочек предусмотрены отдельные жилые блоки.

Кто будет преподавать? Преподавательский состав лицея — педагоги московских и кубанских вузов, а также лучшие учителя школ Усть-Лабинского района. За образование лицеистов отвечают не только преподаватели. К каждому учащемуся прикрепляется тьютор — сопровождающий педагог. Это важный человек в жизни лицеиста — он помогает построить индивидуальный образовательный маршрут и справиться с трудностями в учебе. Тьютор понимает интересы ученика, выявляет его способности, участвует в создании персонального расписания в соответствии с общей учебной программой. Он корректирует образовательный процесс таким образом, чтобы работа на высокий результат была для ученика интересной и увлекательной и в конечном итоге сформировалась в полезный навык для взрослой жизни. Лицей сотрудничает с ведущими отечественными вузами, школами и образовательными центрами, в том числе естественно-научными факультетами МГУ, химическим и биологическим институтами РАН, а также международной летней химической школой. С лицеистами также работает социально-психологическая команда, задача которой — создавать условия для гармоничного взросления и помогать в решении проблем социализации, личного роста и выбора профессии.

Каким будет лицей? Лицей рассчитан на 475 учащихся. В нем будут работать современные естественно-научные лаборатории, аудитории для теоретического и практического обучения, актовый зал и медицинский блок. В свободное время лицеисты смогут посещать библиотеку, театр, кружки и творческие студии — все это тоже будет находиться на территории лицея. Побывать на территории будущего лицея и посмотреть, где будут учиться дети, может любой желающий. Каждую неделю фонд «Вольное Дело» проводит экскурсии по комплексу лицейских зданий.

В физкультурно-оздоровительном корпусе будут расположены 25-метровый бассейн, спортивный, тренажерный и танцевальный залы, а также зал для единоборств. На улице оборудуют баскетбольную, волейбольную и тренажерную площадки, корты для большого тенниса, беговую дорожку и скалодром.

Обучение для взрослых



В лицее будет работать «Проектный офис» — аналог образовательного акселератора. Он задуман как площадка для мастер-классов, лекций и семинаров, которые смогут посещать жители региона.



В дальнейшем в лицее появятся курсы повышения квалификации и возможность получать второе высшее образование. Параллельно со строительством лицея фонд «Вольное Дело» продолжает развивать городскую инфраструктуру Усть-Лабинска. Территория напротив лицея со стороны улицы Куйбышева вскоре превратится в спортивно-развлекательный парк с летним кинотеатром, кафе, велосипедными дорожками и тренажерами. Новое общественное пространство станет местом для прогулок, общения, спортивных тренировок и мастер-классов.

Первые лицеисты Усть-Лабинский лицей набрал уже два потока учеников — первый недавно закончил учебный год на базе усть-лабинской школы № 2, второй приступит к учебе в сентябре. Их выбрали из 3 тыс. учащихся по итогам районных олимпиад и лагерных смен, посвященных профильным предметам учебной программы лицея. Информационные технологии будущие лицеисты осваивают в центре обучения цифровым дисциплинам «ТехноСпейс». Фонд «Вольное Дело» открыл его в Усть-Лабинске в прошлом году. На занятиях в «ТехноСпейсе» ученики лицейских классов изучают основы инженерного и промышленного дизайна, прототипирования, мобильной робототехники и других цифровых дисциплин.