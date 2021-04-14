В Адыгее уволили чиновника, который разбил нос местному жителю

В поселке Яблоновском сняли с должности чиновника, который в начале апреля разбил нос местному жителю

Напомним, 6 апреля замглавы по вопросам ЖКХ и благоустройства поселка Яблоновского Руслан Ачмиз набросился с кулаками на местного жителя, который пытался попасть к чиновнику на прием. Мужчина снял все на видео и опубликовал его на своей странице в инстаграме. В администрации поселка мужчину назвали провокатором, а чиновник написал заявление в полицию.

После появления видео в соцсетях прокуратура Тахтамукайского района начала проверку, а глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал поведение чиновника непозволительным и порекомендовал уволить его.

Глава поселка Заурдин Атажахов сообщил в инстаграме, что 12 апреля чиновник был уволен. Эту информацию 14 апреля порталу Юга.ру подтвердили в администрации муниципалитета.

«Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями считаю недопустимым и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому хочу еще раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского», — написал Атажахов.