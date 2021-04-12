Замглавы поселка Яблоновского разбил нос местному жителю. В дело вмешались прокуратура и глава Адыгеи

В начале апреля замглавы поселка Яблоновского ударил местного жителя. Гражданина назвали провокатором, а глава Адыгеи поручил уволить чиновника. Собрали все, что известно об этой ситуации

В инстаграме «Туподар Краснодар» 9 апреля опубликовали видео инцидента, который произошел 6 апреля в поселке Яблоновском. Местный житель пытался попасть на прием к замглавы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслану Ачмизу. Мужчина хотел задать вопросы, касающиеся ДК «Факел», и поинтересоваться судьбой других строящихся объектов. Свой поход житель поселка снял на видео и опубликовал целиком на странице в инстаграме.

Несмотря на приемный день, чиновник отказывался отвечать местному жителю и разговаривал с ним в коридоре администрации. Также замглавы ответил, что обращение устное, а не письменное и он «не обязан распинаться». По словам местного жителя, писать заявления бесполезно, а на прием к властям нельзя попасть с марта прошлого года.

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Мужчина решил зайти в кабинет замглавы во время совещания. Чиновники попросили его выйти, он отказался и ответил, что по расписанию у Руслана Ачмиза сейчас время приема граждан. Тогда замглавы вытолкнул посетителя из кабинета с криком «Ты что, довести меня пытаешься?» и ударил несколько раз. На видеозаписи, снятой активистом, видно, что после посещения чиновника у него пошла кровь из носа.

В пресс-службе администрации поселка журналисту «КП» — Кубань» сказали, что мужчина бесцеремонно, предъявляя претензии, ворвался с включенной камерой в кабинет во время совещания. А когда замглавы попытался закрыть дверь, мужчина стал провоцировать конфликт. Также там добавили, что местный житель уже неоднократно провоцировал чиновника и испытывает к нему личную неприязнь. Руслан Ачмиз обратился с заявлением в полицию.

После публикации видеоролика, «в котором человек, похожий на чиновника органа местного самоуправления района, некорректно и грубо ведет себя с гражданином», прокуратура Тахтамукайского района начала проверку. В случае, если подтвердятся факты, содержащиеся в материале, действиям должностных лиц дадут правовую оценку и примут меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ситуацию в своем инстаграме 10 апреля прокомментировал и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он назвал поведение работника администрации непозволительным. «Это возмутительно, если не сказать больше», — заявил Кумпилов. По словам главы республики, произошедшее говорит о несоответствии чиновника занимаемой должности. Кумпилов рекомендовал главе поселка снять своего заместителя с должности.