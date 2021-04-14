В Краснодаре появилась группа психологической поддержки для женщин

В апреле краснодарское онлайн-медиа «Огонь» сообщило о запуске групп психологической поддержки для девушек и женщин

Информация о проекте «Аварийный выход» появилась 12 апреля в инстаграме издания. Его создали психолог Анна Бугаева, кураторка Айше Девлетова и издательница «Огня» Оксана Аулова. «Изначально «Огонь» задумывался как женский центр, не кризисный, но безопасный. Я хотела проводить там разные тренинги, курсы по самообороне, лекции о секс-велнес [осознанная сексуальность], еженедельную группу поддержки с психологом и просто девичники. Но мои мечты разбились о финансы, поэтому оптимальным на тот момент решением было создать женское интернет-пространство со встречами в оффлайне», — рассказала порталу Юга.ру Оксана Аулова. За время существования «Огня», а ему чуть больше полугода, издательница провела эко-своп, арт-терапию и дружеские вечеринки с подписчицами.

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«Мысли о группе поддержки были всегда, но сил на нее в одиночку у меня не было. В директ сообщества приходит очень много запросов: краснодарки делятся разными тяжелыми историями, и я одна это все не вывезла бы. Но именно эти запросы и показывали, насколько нужна группа поддержки с квалифицированным психологом», — объяснила Аулова идею создания группы поддержки.

«В городе есть кризисный центр для женщин с бесплатной горячей линией. Там же можно прийти на очную бесплатную консультацию с психологом. Мы напоминаем об этом в «Огне» каждый месяц. Но не все готовы идти именно в «кризисный центр», так как многие боятся занять место человека с «реальными» проблемами (например, противопоставляют свой запрос проблеме женщины, которую бьет муж). Еще есть группа поддержки при центре «Реверс», созданная феминистской инициативой «Сила равенства». Но они работают именно с ЛГБТК-женщинами. Я к тому, что запрос на группу поддержки был, есть и будет. И идея не нова. Почему сейчас? Потому что пришло время создать что-то для среднестатистической краснодарки, и «Огонь» стал идеальной площадкой для реализации», — рассказала Аулова.

Анна Бугаева — квалифицированный психолог, аспирантка КубГУ. Более пяти лет практикует в сферах личностной идентификации, самооценки, страхов и семейных отношений, работает с арт-терапией, гештальт-терапией, нейро-лингвистическим программированием, поведенческой психотерапией, психоаналитической терапией, системной семейной терапией. Айше Девлетова будет курировать встречи, собирать обратную связь и делать отчеты о собраниях.