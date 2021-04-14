На Кавказе обнаружили новый вид гадюки и назвали его в честь ученого из Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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В Сочинском национальном парке 13 апреля сообщили, что на Кавказе обнаружили новый вид гадюки

Новый вид кавказской гадюки-«хамелеона» назвали в честь ученого из Сочи Бориса Туниева. Он посвятил изучению пресмыкающихся всю жизнь, возглавляет российское герпетологическое общество имени Никольского РАН, работает замдиректора по научной работе Сочинского национального парка.

Змею обнаружили в левобережном бассейне среднего течения реки Кура в Восточной Грузии и Южной Осетии.

Рисунок и окраска гадюки Туниева разнообразны. Цвет особи меняют в зависимости от пола, как хамелеон. Основной фон взрослых и молодых самцов бежево-серый, желтовато-серый, редко — коричневато-красноватый, либо желтый. Самки бывают розовато-серыми, светло-коричневыми, серо-желтыми или черными.

«Базируясь на морфологических и молекулярных результатах, особенностях экологии ученые пришли к выводу о самостоятельности вида», — отметили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, в 2019 году ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змей. Рептилию назвали в честь античного государства Урарту, существовавшего на территории Армянского нагорья и вокруг озера Ван.

Открытия ученых Сочи

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