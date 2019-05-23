Уволился главный архитектор Геленджика Виктор Ревякин

В Геленджике в мае уволился начальник управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор Виктор Ревякин

Об этом порталу Юга.ру 23 мая сообщили в пресс-службе администрации Геленджика. «Виктор Анатольевич действительно написал заявление об увольнении. Он ушел с поста по собственному желанию», — сказал представитель пресс-службы.

Кто будет исполняющим обязанности главного архитектора курорта, не уточнили.