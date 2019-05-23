Уволился главный архитектор Геленджика Виктор Ревякин

Краснодарский край

Распечатать

В Геленджике в мае уволился начальник управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор Виктор Ревякин

Об этом порталу Юга.ру 23 мая сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

«Виктор Анатольевич действительно написал заявление об увольнении. Он ушел с поста по собственному желанию», — сказал представитель пресс-службы. 

Кто будет исполняющим обязанности главного архитектора курорта, не уточнили.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Виктор Хрестин покинул пост мэра Геленджика. Новым главой курорта стал Алексей Богодистов.

Геленджик Кадровые перестановки Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре голого мужчину сняли с башенного крана
Уволился главный архитектор Геленджика Виктор Ревякин
На Кубани сотрудника Росреестра задержали за вымогательство 1 млн рублей
Появились схемы участков выделенных полос, которые введут в Краснодаре в 2019 году
Стало известно, как изменятся маршруты троллейбусов и автобусов, идущих через улицу Красную
Около 4 млн рублей потратят на выделенные полосы в Краснодаре в 2019 году

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале