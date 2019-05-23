Уволился главный архитектор Геленджика Виктор Ревякин
В Геленджике в мае уволился начальник управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор Виктор Ревякин
Об этом порталу Юга.ру 23 мая сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.
«Виктор Анатольевич действительно написал заявление об увольнении. Он ушел с поста по собственному желанию», — сказал представитель пресс-службы.
Кто будет исполняющим обязанности главного архитектора курорта, не уточнили.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Виктор Хрестин покинул пост мэра Геленджика. Новым главой курорта стал Алексей Богодистов.
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