В Анапе в лобовом ДТП погиб мужчина, еще четыре человека пострадали

Краснодарский край

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В ночь на 10 апреля в Анапе столкнулись LADA и Lexus, один человек погиб

ДТП произошло 9 апреля в 23:35 на 37-м км трассы около хутора Рассвет, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Lexus поворачивала на нерегулируемом перекрестке налево и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-21440 (LADA Samara). В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали четыре человека: 18-летний водитель отечественной легковушки и его 27-летний пассажир, водитель Lexus и 21-летняя пассажирка. Еще один пассажир LADA, 29-летний мужчина, скончался в больнице от полученных травм. По данным телеграм-канала «Телетайп Краснодара», погибший был сотрудником полиции Анапы.

Напомним, накануне в ДТП под Краснодаром такси выкинуло на встречку под КамАЗ.

Анапа ДТП Происшествия смерть

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В Анапе в лобовом ДТП погиб мужчина, еще четыре человека пострадали
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