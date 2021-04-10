На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для двухлетнего мальчика с ДЦП

Благотворительный фонд «Русфонд» запустил сбор средств на покупку слуховых аппаратов для двухлетнего Миши Полищука из Кущевского района

Отец ребенка Александр Полищук рассказал, что врачи в роддоме не нашли у его сына никаких отклонений. Но с каждым месяцем становилось заметнее, что Миша отстает в физическом развитии.

В краснодарской Детской краевой больнице, когда Мише было восемь месяцев, ему поставили диагноз — «детский церебральный паралич» (ДЦП). Параллельно обследовали слух ребенка и выявили тугоухость 4-й степени.

Кохлеарные импланты Мише ставить нельзя — результаты томограммы показали аномальное развитие внутреннего уха. Помочь ребенку могут только сверхмощные многоканальные слуховые аппараты и систематические занятия с сурдопедагогом.

Полищуки жили в поселке Кисляковка Кущевского района. Чтобы Миша мог заниматься со специалистом, семья переехала в Краснодар.

За счет госбюджета ребенку выдали простые слуховые аппараты. Они ему не подходят, потому что пугают резкими шумами и писком. В них он не воспринимает речь и не сможет научиться говорить.

«Слуховые аппараты, способные обеспечить звуковой баланс, стоят очень дорого. Купить их нам не по силам — я работаю на стройке с нестабильным доходом, жена сутками с ребенком, жилье арендуем», — объясняет Александр Полищук.