На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для двухлетнего мальчика с ДЦП

Краснодарский край

Распечатать

Благотворительный фонд «Русфонд» запустил сбор средств на покупку слуховых аппаратов для двухлетнего Миши Полищука из Кущевского района

Отец ребенка Александр Полищук рассказал, что врачи в роддоме не нашли у его сына никаких отклонений. Но с каждым месяцем становилось заметнее, что Миша отстает в физическом развитии.

В краснодарской Детской краевой больнице, когда Мише было восемь месяцев, ему поставили диагноз — «детский церебральный паралич» (ДЦП). Параллельно обследовали слух ребенка и выявили тугоухость 4-й степени.

Кохлеарные импланты Мише ставить нельзя — результаты томограммы показали аномальное развитие внутреннего уха. Помочь ребенку могут только сверхмощные многоканальные слуховые аппараты и систематические занятия с сурдопедагогом.

Полищуки жили в поселке Кисляковка Кущевского района. Чтобы Миша мог заниматься со специалистом, семья переехала в Краснодар.

За счет госбюджета ребенку выдали простые слуховые аппараты. Они ему не подходят, потому что пугают резкими шумами и писком. В них он не воспринимает речь и не сможет научиться говорить.

«Слуховые аппараты, способные обеспечить звуковой баланс, стоят очень дорого. Купить их нам не по силам — я работаю на стройке с нестабильным доходом, жена сутками с ребенком, жилье арендуем», — объясняет Александр Полищук.

Стоят нужные Мише аппараты 152 тыс. 666 рублей. Так как у семьи нет таких денег, благотворительный фонд «Русфонд» запустил сбор средств, чтобы помощь мальчику.

Как помочь Мише Полищуку?
— Оформить пожертвование на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Благотворительность Дети Дети-инвалиды Здравоохранение

Новости

На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для двухлетнего мальчика с ДЦП
В Геленджике стартовал ремонт участка трассы М-4 «Дон» за 1,5 млрд рублей
В Тбилисском районе сделали ракету из машин ко Дню космонавтики
Мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, сняли с должности
В парке «Краснодар» включили фонтан и сняли защитные купола с жакаранды. Видео
В Краснодаре взяли под стражу подростка, ударившего женщину битой по голове

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
Вчера, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Честно скажу, мне не стыдно»
7 апреля, 12:45
«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
7 апреля, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар

Реклама на портале