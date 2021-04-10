В парке «Краснодар» включили фонтан и сняли защитные купола с жакаранды. Видео

В парке «Краснодар» в начале апреля снова заработал фонтан «Инфинити», а защитные купола с жакаранд сняли

Напомним, в октябре прошлого года экзотические деревья в парке укрыли на зиму специальными куполами. 8 апреля в официальном инстаграме парка «Краснодар» сообщили, что пришло время убирать купола с жакаранды — деревья расположены на вершине многоуровневого круглого фонтана «Инфинити» в четвертой очереди.

Краснодарец Евгений Таранжин, который живет рядом с парком, рассказал порталу Юга.ру, что защитные экраны снимали три дня. На четвертый день рабочие почистили и наполнили чашу фонтана водой. Сейчас он работает. Таранжин заснял на видео процесс преобразования локации и поделился им с редакцией.