«Курорт Красная Поляна» открыл продажу билетов в байк-парк со скидкой 15%

Партнерский Краснодарский край

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16 апреля «Красная Поляна Байк Парк» планирует начать тестовые катания на горных велосипедах

До 31 мая гостей ждет несколько трасс зеленого и синего уровня. В полном масштабе байк-парк курорта начнет работать 1 июня — тогда станут доступны 15 км трасс.

Сейчас поклонники маунтинбайков могут приобрести байк-пассы со скидкой 15%. Предложение действует до 15 апреля при покупке сезонных байк-пассов и по тарифу «10 дней в сезоне».

Байк-пассы позволяют пользоваться канатной дорогой от Поляны 540 до Поляны 960. Ее кабины оборудованы креплениями для маунтинбайков. Сезонные билеты в байк-парк дают возможность кататься на горных велосипедах неограниченное количество раз в течение всего летнего сезона. Билеты «10 дней в сезоне» позволяют выбирать дни для катания самостоятельно в течение всего периода работы парка. Предпродажа билетов со скидкой доступна только в онлайн-магазине на сайте курорта.

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В новом летнем сезоне байк-парк «Курорта Красная Поляна» увеличится вдвое. Зону катания на горных велосипедах расширят новые трассы в Восточном секторе курорта. Открыть новые веломаршруты для катания планируют в июле. Это увеличит общую протяженность трасс байк-парка до 30 км.

С 16 апреля курорт откроет велопрокат, велосервис, бесплатную мойку и Школу горных велосипедов. Желающие в этом году всерьез заняться маунтинбайком уже могут записаться на интенсив в Mountain Bike Camp. 17 апреля стартует первый недельный курс, включающий и проживание на курорте. Обучение проводит Евгений Шипилов — мастер спорта по маунтинбайку, единственный в РФ инструктор с международным сертификатом Профессиональной ассоциации инструкторов маунтинбайка (PMBIA). Следующие кэмпы курорт запланировал на май и июль.

Узнать подробную информации о байк-парке курорта можно на kpresort.ru.

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