До 31 мая гостей ждет несколько трасс зеленого и синего уровня. В полном масштабе байк-парк курорта начнет работать 1 июня — тогда станут доступны 15 км трасс.

Сейчас поклонники маунтинбайков могут приобрести байк-пассы со скидкой 15%. Предложение действует до 15 апреля при покупке сезонных байк-пассов и по тарифу «10 дней в сезоне».

Байк-пассы позволяют пользоваться канатной дорогой от Поляны 540 до Поляны 960. Ее кабины оборудованы креплениями для маунтинбайков. Сезонные билеты в байк-парк дают возможность кататься на горных велосипедах неограниченное количество раз в течение всего летнего сезона. Билеты «10 дней в сезоне» позволяют выбирать дни для катания самостоятельно в течение всего периода работы парка. Предпродажа билетов со скидкой доступна только в онлайн-магазине на сайте курорта.